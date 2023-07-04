Коваленко отреагировал на новость, что глава «Сочи» отказался продавать его в «Локомотив»

Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко рассказал, как проходил переход в стан сине-бело-голубых.

«Даже не задумывался, когда появился вариант с «Зенитом». Посоветовались с агентами и решили, что это наилучший вариант. Не было такого, что больше хотел в «Локомотив», — передаёт слова Коваленко корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

К «Зениту» Александр Коваленко присоединился в конце июня. Ранее российский футболист выступал за «Сочи».

В сезоне-2022/2023 Коваленко играл за самарские «Крылья Советов» на правах аренды. В 30 матчах во всех турнирах он забил два гола и сделал три результативные передачи. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2,8 млн.