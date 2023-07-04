Новичок «Зенита» Коваленко: меня называют легендой «Сочи»? Спокойно отношусь к шуткам

Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко рассказал, как реагирует на шутки о том, что его называют легендой «Сочи».

«Меня называют легендой «Сочи»? Спокойно отношусь к шуткам», — передаёт слова Коваленко корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

К «Зениту» Александр Коваленко присоединился в конце июня. Ранее российский футболист принадлежал «Сочи», но так и не провёл ни одной игры за сочинский клуб.

В сезоне-2022/2023 Коваленко выступал за самарские «Крылья Советов» на правах аренды. В 30 матчах во всех турнирах он забил два гола и сделал три результативные передачи. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2,8 млн.

Напомним, сегодня, 4 июля, «Зенит» уступил «Црвене Звезде» во втором матче Кубка PARI Премьер со счётом 1:2.