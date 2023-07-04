Личка: я хочу, чтобы моя команда играла в интенсивный, скоростной футбол

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка прокомментировал результат товарищеского матча с хабаровским СКА (2:1).

«На сборе идёт тяжёлая работа, поэтому нам было нелегко играть, плюс сегодня было довольно жарко. Очень рад, что ребята пробовали в игре то, что мы отрабатываем на тренировках. Понятно, что были ошибки, но я им заранее сказал, что не нужно их бояться. Очень рад, что мы победили, потому что любая победа придаёт уверенности в себе. Мы спокойно идём шаг за шагом к тому, чтобы быть готовыми на сто процентов к старту чемпионата.

Как в первом, так и во втором тайме мы держали темп 25 минут, после чего на фоне усталости было уже тяжелее. Я хочу, чтобы моя команда играла в интенсивный, скоростной футбол. Сегодня я видел хорошие моменты и могу сказать, что в команде собраны достаточно умные и хорошие игроки. И мы должны использовать индивидуальные качества наших футболистов», — приводит слова Лички пресс-служба московского клуба.