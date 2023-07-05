Личка — о вернувшихся из аренд игроках: они неплохо проявляют себя на тренировках

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка прокомментировал игру Владислава Карапузова, Игоря Школика и Андрея Мурзина, которые вернулись в команду из аренд, в товарищеском матче с хабаровским СКА (2:1).

«Не хочу оценивать кого-то индивидуально, потому что сейчас идёт тяжёлая работа, и ребята играли на фоне усталости. Они неплохо проявляют себя на тренировках, и сегодня у них тоже были хорошие моменты. Также хотел поблагодарить молодых центральных защитников Леона (Зайдензаля) и Ваню (Лепского), которые нам сегодня помогли. С этими ребятами можно работать, у них уже есть определённый уровень, который можно улучшать», — приводит слова Лички пресс-служба московского клуба.

Напомним, вчера, 4 июля, московское «Динамо» в товарищеском матче обыграло хабаровский СКА со счётом 2:1.