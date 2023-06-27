Владислав Карапузов: «Динамо» надо реабилитироваться перед болельщиками за прошлый сезон
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23-летний полузащитник Владислав Карапузов, вернувшийся в московское «Динамо» после выступления в аренде в грозненском «Ахмате», оценил настрой бело-голубых на сезон-2023/2024.
«Прошлый сезон для «Динамо» выдался не очень удачным — нам надо реабилитироваться перед болельщиками. Уверен, что у команды есть именно подобный настрой — у меня лично как раз такой. Хотелось бы занимать самые высокие позиции в чемпионате», — сказал Карапузов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
В чемпионате России сезона-2022/2023 «Динамо» заняло девятое место, набрав 45 очков в 30 турах. Новый сезон турнира начнётся для москвичей домашним матчем с «Краснодаром». Карапузов играл за «Ахмат» в аренде в сезонах-2021/2022 и 2022/2023.
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