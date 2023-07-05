Рашид Рахимов: надеюсь, у «Рубина» ещё будут приобретения
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Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов рассказал, что ждёт новых приобретений.
«Я надеюсь, что у нас ещё будут приобретения. Сегодня 20 минут играл Вуячич. Поэтому говорить о том, что у нас только один стартовый состав, нельзя. Где-то нужно будет усиливать игру, где-то будут карточки, где-то будут травмы – это неизбежно в футболе. Поэтому должен быть костяк, должна быть обойма из игроков, которые в любой момент могут составить конкуренцию и без потери качества заменить тех, кто дисквалифицирован или травмирован», — приводит слова Рахимова пресс-служба казанского клуба.
Напомним, «Рубин» в сезоне-2022/2023 выступал в Первой лиге. Казанцы заняли в ней первое место, набрав 69 очков, и вернулись в Российскую Премьер-Лигу через год после вылета.
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