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Кроос и Модрич убедили Гюлера перейти в «Реал»

Кроос и Модрич убедили Гюлера перейти в «Реал»
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Полузащитники «Реала» Тони Кроос и Лука Модрич помогли мадридскому клубу в подписании 18-летнего игрока «Фенербахче» Арды Гюлера.

Как сообщает журналист Волкан Демир, с турецким футболистом напрямую связывались Кроос и Модрич, и после разговора со звёздными полузащитниками «Реала» Гюлер окончательно решил принять предложение «сливочных».

Арда Гюлер — воспитанник «Генчлербирлиги». В академии этого турецкого клуба он находился с 2014 по 2019 год, а затем оказался в «Фенербахче», за основную команду которого забил девять голов и отдал 12 результативных передач в 51 матче. Также на его счету участие в четырёх играх за сборную Турции. Контракт полузащитника с «Фенербахче» действует до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 15 млн.

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