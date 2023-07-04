Арда Гюлер решил присоединиться к «Реалу», отклонив предложение «Барселоны»

18-летний полузащитник «Фенербахче» Арда Гюлер принял решение перейти в «Реал Мадрид». Таким образом, игрок отклонил предложение «Барселоны», сообщает Football Spain, ссылаясь на сообщения от источников из Турции.

По информации источника, «Реал» заплатит за Гюлеру € 20 млн, а также должен будет отдать 20 % доли от следующей продажи футболиста.

Арда Гюлер — воспитанник «Генчлербирлиги», в академии этого турецкого клуба он находился с 2014 по 2019 год, а затем оказался в «Фенербахче», за основную команду которого забил девять голов и отдал 12 результативных передач в 51 матче. Также на его счету участие в четырёх играх за сборную Турции. Действующий контракт полузащитника с «Фенербахче» заключён до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 15 млн.