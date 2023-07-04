Арда Гюлер решил присоединиться к «Реалу», отклонив предложение «Барселоны»

18-летний полузащитник «Фенербахче» Арда Гюлер принял решение перейти в «Реал Мадрид». Таким образом, игрок отклонил предложение «Барселоны», сообщает Football Spain, ссылаясь на сообщения от источников из Турции.
По информации источника, «Реал» заплатит за Гюлеру € 20 млн, а также должен будет отдать 20 % доли от следующей продажи футболиста.
Арда Гюлер — воспитанник «Генчлербирлиги», в академии этого турецкого клуба он находился с 2014 по 2019 год, а затем оказался в «Фенербахче», за основную команду которого забил девять голов и отдал 12 результативных передач в 51 матче. Также на его счету участие в четырёх играх за сборную Турции. Действующий контракт полузащитника с «Фенербахче» заключён до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 15 млн.
- 4 июля 2023
-
22:16
-
22:06
-
22:04
-
22:01
-
22:00
-
21:50
-
21:44
-
21:36
-
21:33
-
21:27
-
21:22
-
21:17
-
21:14
-
21:02
-
21:01
-
20:57
-
20:34
-
20:26
-
20:24
-
20:24
-
20:22
-
20:16
-
20:10
-
20:08
-
20:07
-
20:02
-
20:00
-
19:53
-
19:49
-
19:46
-
19:36
-
19:33
-
19:32
-
19:18
-
19:12