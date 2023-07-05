Экс-защитник «Спартака» Айртон Лукас заинтересовал клуб Саудовской Аравии

Защитник «Фламенго» Айртон Лукас входит в сферу интересов саудовского клуба «Аль-Хиляль», готовый сделать предложение по игроку в ближайшие несколько часов. Об этом сообщает Sahafahh.

26-летний Айртон стал игроком бразильского клуба в апреле 2022 года на правах аренды. В декабре того же года «Фламенго» выкупил контракт футболиста за € 7 млн (данные Transfermarkt). Всего за «Фламенго» Айртон в 78 матчах забил восемь голов и отдал 11 результативных передач. Соглашение между сторонами рассчитано до декабря 2027 года. Отметим, что за «Спартак» Айртон играл с конца 2018 года.

В июне 2023 года Айртон получил вызов в сборную Бразилии, в составе которой принял участие в товарищеских матчах с Гвинеей (4:1) и Сенегалом (2:4).