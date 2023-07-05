Сака — лучший вингер мира по версии ESPN, Хвича — второй, Грилиш — третий

ESPN на своём сайте выложил статью с 10 лучшими вингерами планеты на данный момент.

Рейтинг вышел в рамках «FC 100», где ESPN составил топ-10 игроков на каждую позицию на поле. Портал проводит разницу между понятием вингер и форвард, где вингер это игрок, в первую очередь оперирующий на фланге, тогда как форвард — более универсальный игрок, сочетающий в себе навыки и вингера, и атакующего полузащитника, и нападающего.

Топ-10 вингеров по версии ESPN

1. Букайо Сака («Арсенал»).

2. Хвича Кварацхелия («Наполи»).

3. Джек Грилиш («Манчестер Сити»).

4. Усман Дембеле («Барселона»).

5. Габриэл Мартинелли («Арсенал»).

6. Рияд Марез («Манчестер Сити»).

7. Кингсли Коман («Бавария»).

8. Родриго («Реал Мадрид»).

9. Филип Фоден («Манчестер Сити»).

10. Мусса Диаби («Байер»).