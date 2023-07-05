Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Куртуа — лучший вратарь мира по версии ESPN, тер Штеген — второй, Алисон — третий

ESPN на своём сайте выложил статью с 10 лучшими голкиперами планеты на данный момент. Рейтинг вышел в рамках «FC 100», где ESPN составил топ-10 игроков на каждую позицию на поле.

Топ-10 голкиперов по версии ESPN

1. Тибо Куртуа («Реал Мадрид»).

2. Марк-Андре тер Штеген («Барселона»).

3. Алисон Бекер («Ливерпуль»).

4. Мик Меньян («Милан»).

5. Ян Облак («Атлетико Мадрид»).

6. Джанлуиджи Доннарума («ПСЖ»).

7. Эдерсон Мораес («Манчестер Сити»).

8. Аарон Рамсдейл («Арсенал»).

9. Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»).

10. Ник Поуп («Ньюкасл»).

Ежегодные рейтинги выходят с 2016 года. В прошлом году первую строчку в топе занимал Облак. Новыми именами нынешнего года стал Меньян, Рамсдейл и Поуп.

Единственным вратарём, который занимал первую строчку рейтинга не один раз является голкипер «Баварии» Мануэль Нойер.