Бывший защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти посетил один из филиалов академии Spartak CityFootball. Сейчас он со своей семьёй гостит у родственников в России и на это время записал сына в академию.

Сальваторе лично привёз сына на тренировку, а также раздавал автографы и фотографировался с детьми и их родителями.

Сальваторе Боккетти посетил академию Spartak CityFootball. Видео:

Напомним, Боккетти завершил профессиональную карьеру футболиста в 2021 году. Позже он был назначен на пост главного тренера итальянской «Вероны».

Боккетти выступал в России за «Рубин» с 2010 по 2012 год. Затем Сальваторе перешёл в «Спартак» в январе 2013 года. В составе красно-белых защитник стал чемпионом России сезона-2016/2017, а также обладателем Суперкубка страны. Всего за «Спартак» Боккетти провёл 115 игр и забил пять мячей.