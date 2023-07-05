Смолов — о коррупции в футболе: это в парадигме того, что происходит у нас во всех сферах

Российский нападающий Фёдор Смолов высказался на тему коррупции в молодёжном и юношеском футболе. По его мнению, такие явления действительно могут быть из-за человеческого фактора. Однако Смолов уверен — шанс проявить себя в любом случае даётся каждому молодому игроку.

«Сталкивался ли я с коррупцией в молодёжном и детском футболе? Я слышал истории, но ни разу не сталкивался. Я приехал в «Сатурн», меня взяли, через год позвал Кузнецов, директор академии — он был на том турнире с тренером дубля. Он был с тренером Шалиным, он позвал меня в «Динамо». Через три месяца после подписания с «Динамо» я попал в первую команду, меня Кобелев позвал. Из нападающих Пименов травмирован, один Сисеро, и из дубля я приглянулся более-менее.

Не было ли у меня намёков на блат? Я не знаю, я не слышал таких историй, наверное. Я не вижу смысла в условной академии «Спартака» взять в первую команду, в выпускные года пацана за деньги… Какой смысл?

Я сажусь в такси, меня везёт таксист, он мне говорит: «Я сам играл, за меня сказать было некому, я из обычной семьи». Я ему говорю: «Да, конечно, я знаю». Мне кажется, что люди очень редко смотрят в зеркало, и критического анализа по отношению к себе нету. Пойти в 13 лет купить пиво и сигареты со старшеклассниками — ему это нравилось. Но это же элемент какой-то удачи. Может, он подавал какие-то надежды и давал потенциал, а он вышел и важный матч сыграл плохо, и дальше не взяли, условно.

Шанс даётся каждому? Сто процентов — да! Но при этом, наверное, фактор того, что просят деньги, исключать нельзя. Я думаю, это не какой-то системный уровень, а человеческий фактор. То есть какой-то тренер действительно это может сделать.

Кто-то захочет выступить как меценат: давайте закажем мячи на команду. И так как ваш сын там играет, у него будет возможность заниматься этими мячами. Это человеческий фактор. Есть те, кто говорят, что куплено, везде агенты. При этом у меня искреннее убеждение, что такие ситуации действительно есть. И это в принципе в парадигме того, что происходит у нас в стране на всех уровнях во всех отраслях и сферах.

Футбол — это отражение страны? По-другому не может быть», — сказал Смолов в видео на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.