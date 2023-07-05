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Мостовой: Марио Фернандес вернётся в ЦСКА и через полгода снова скажет, что уходит. Смысл?

Мостовой: Марио Фернандес вернётся в ЦСКА и через полгода снова скажет, что уходит. Смысл?
Марио Фернандес
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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал возможное возвращение защитника Марио Фернандеса в ЦСКА.

«Я изначально отдавал больше предпочтение тому, что он не вернётся. Смысл сейчас возвращаться? Сейчас вернётся, а через полгода снова скажет, что уходит. Затрудняюсь ответить, нужен ли он ЦСКА. Ясно, что Гаич однозначно не заменит Марио. У меня в этой теме больше вопросов, чем ответов», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, 32-летний Марио Фернандес будет числиться игроком «Интернасьонала» до декабря 2023 года. В апреле он расторг контракт в одиночном порядке, но бразильский клуб должен получить выплату, если ЦСКА захочет вернуть его досрочно. За ЦСКА Фернандес выступал с 2012 по 2022 год. У футболиста действующий контракт с командой до лета 2024 года.

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