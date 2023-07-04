«Точка не поставлена». В ЦСКА прокомментировали ситуацию с возвращением Марио Фернандеса

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал ситуацию с возвращением в клуб Марио Фернандеса.
«Несмотря на заявление агента Марио, мы считаем, что в этом вопросе точка не поставлена. Однако раз этот вопрос был поднят в медиа, то мы готовы продублировать свою позицию, озвученную ранее в переговорах.
ЦСКА — не благотворительная организация. Считаем сюрреалистичной ситуацию, при которой мы в принципе должны платить за Марио. При этом, с учётом нашего исключительного уважения и любви к Марио, даже в сложившейся ситуации мы готовы искать компромисс и идти навстречу, что мы и делаем. Но именно компромисс, которым никак не является ситуация, что либо мы делаем так, либо никак. Так успешные переговоры не строятся, это процесс учёта обоюдных желаний. Тем более когда запросы диктуются агентом с ультимативной позиции и всё упирается в сторонние потребности и бумаги, к которым ЦСКА отношения не имеет.
Ещё раз повторим — на наш взгляд, точка не поставлена. Но мы как клуб сделали всё возможное для сближения и поиска адекватных решений, которые устроили бы все стороны. Теперь мяч не на нашей стороне: в текущей ситуации всё зависит от агента и его желания вернуть Марио в ЦСКА», — сказал Брейдо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 4 июля 2023
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