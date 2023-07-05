«Спартак» сыграл вничью с «Торпедо» в товарищеском матче

Сегодня, 5 июля, прошёл товарищеский матч между «Спартаком» и «Торпедо». Встречу принимал стадион «Лужники». Игра проходила в закрытом режиме и завершилась вничью со счётом 2:2.

В стартовом составе «Торпедо» на поле вышли такие футболисты, как Бабурин, Бородин, Калугин, Шляков, Юзепчук, Самсонов, Чурич, Усанов, Орехов, Стефанович и Манелов. В старте «Спартака» появились Селихов, Денисов, Литвинов, Дуарте, Классен, Лайкин, Зорин, Зобнин, Бальде, Зиньковский, Соболев.

На первой минуте счёт в матче открыл футболист «Торпедо» Роман Юзепчук, полузащитник автозаводцев Александр Орехов на исходе получаса игры удвоил преимущество своей команды. Красно-белые отыгрались усилиями Виктора Мозеса, оформившего дубль. Нигерийский футболист «Спартака» забивал на 59-й минуте и в компенсированное время матча.