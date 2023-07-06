«Реал» согласовал сделку по переходу турецкого вундеркинда — Романо

Полузащитник «Фенербахче» Арда Гюлер станет игроком «Реала». Стороны согласовали сделку по переходу 18-летнего футболиста. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

«Реал» выплатит за Гюлера € 20 млн и ещё 20% турецкий клуб получит за перепродажу Гюлера в другой клуб. Плюс в сделку будут включены другие различные бонусы.

Арда Гюлер — воспитанник «Генчлербирлиги». В академии этого турецкого клуба он находился с 2014 по 2019 год, а затем оказался в «Фенербахче», за основную команду которого забил девять голов и отдал 12 результативных передач в 51 матче. Также на его счету участие в четырёх играх за сборную Турции. Контракт полузащитника с «Фенербахче» действует до лета 2025 года. Transfermarkt. оценивает стоимость игрока в € 15 млн.