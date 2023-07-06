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Милан Шкриньяр высказался после перехода в «ПСЖ»

Милан Шкриньяр высказался после перехода в «ПСЖ»
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Словацкий защитник Милан Шкриньяр, покинувший «Интер» в качестве свободного агента, прокомментировал подписание контракта с «ПСЖ».

«Я очень рад быть частью этого замечательного клуба. «ПСЖ» — одна из лучших команд в мире с игроками мирового уровня и фантастическими болельщиками», — приводит слова Шкриньяра официальный сайт парижан.

Шкриньяр выступал за «Интер» на протяжении шести лет (с 2017 года). С миланской командой он завоевал пять трофеев: скудетто, два Кубка и два Суперкубка Италии.

В сезоне-2022/2023 на счету итальянского защитника 31 матч за «нерадзурри» во всех турнирах, в которых он не отмечался результативными действиями. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.

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