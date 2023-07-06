Милан Шкриньяр высказался после перехода в «ПСЖ»
Поделиться
Словацкий защитник Милан Шкриньяр, покинувший «Интер» в качестве свободного агента, прокомментировал подписание контракта с «ПСЖ».
«Я очень рад быть частью этого замечательного клуба. «ПСЖ» — одна из лучших команд в мире с игроками мирового уровня и фантастическими болельщиками», — приводит слова Шкриньяра официальный сайт парижан.
Шкриньяр выступал за «Интер» на протяжении шести лет (с 2017 года). С миланской командой он завоевал пять трофеев: скудетто, два Кубка и два Суперкубка Италии.
В сезоне-2022/2023 на счету итальянского защитника 31 матч за «нерадзурри» во всех турнирах, в которых он не отмечался результативными действиями. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.
Материалы по теме
Комментарии
- 6 июля 2023
-
13:51
-
13:50
-
13:45
-
13:40
-
13:40
-
13:40
-
13:36
-
13:15
-
13:12
-
13:00
-
12:59
-
12:50
-
12:45
-
12:41
-
12:40
-
12:40
-
12:34
-
12:13
-
12:07
-
12:06
-
12:05
-
12:00
-
11:53
-
11:42
-
11:33
-
11:28
-
11:20
-
11:18
-
11:18
-
11:16
-
10:56
-
10:50
-
10:50
-
10:25
-
10:25
Партнерский контент