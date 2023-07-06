Дьяков: зачем Марио «Зениту»? Клуб частенько берёт всех подряд, ослабляет соперников

Бывший футболист Виталий Дьяков прокомментировал информацию о возможном переходе защитника Марио Фернандеса, ранее выступавшего за московский ЦСКА, в санкт-петербургский «Зенит».

«Не знаю, будет ли переход в «Зенит» предательством со стороны Марио Фернандеса. Если бы он перешёл в «Спартак» — однозначно. Марио оставил большой след в истории ЦСКА. Болельщикам будет неприятно. Для меня это, мягко говоря, неожиданно.

Зачем Фернандес «Зениту»? Клуб частенько берёт всех подряд в силу своих возможностей. Так он не усиливает себя, а в большой степени ослабляет соперников. Фернандес — сильный футболист, но непонятно, нужен ли он «Зениту». Тем более он уже долгое время не играл», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.