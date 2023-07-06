«В России буду играть только за ЦСКА». В соцсетях припомнили Марио Фернандесу его слова

На фоне слухов о возможном переходе защитника Марио Фернандеса, ранее выступавшего за московский ЦСКА, в санкт-петербургский «Зенит» в социальных сетях распространяется его цитата 2020 года. Тогда футболист заявил, что в России будет играть только за ЦСКА.

«Со всей ответственностью говорю, что в России я буду играть только за ПФК ЦСКА. У меня действующий контракт, конечно, через какое-то время он закончится, но… дело не в этом. «Спартак», «Зенит», «Локомотив» — тоже большие клубы, но обо мне они могут забыть. Я не буду за них выступать. Я в неоплатном долгу перед ПФК ЦСКА — имею в виду не деньги, а мою благодарность, признательность клубу. Знаю, что и «Спартак», и «Зенит» одно время как-то пытались зондировать почву, заходить в тему с моим трансфером, мой ответ был неизменным — «Нет». Уважаю их как соперников, это отличные команды, но есть вещи важнее денег. Я люблю ПФК ЦСКА, люблю людей, которые здесь работают. Человеческие отношения гораздо более значимы для меня, чем всё прочее, в России для меня есть только один клуб», — сказал тогда Фернандес в интервью официальному сайту ЦСКА.

Ранее сообщалось, что Фернандес будет зарабатывать в «Зените» € 2,5 млн в год. Соглашение с 32-летним футболистом будет заключено на два года. Сторона футболиста уже долгое время вела переговоры с генеральным менеджером «Зенита» Александром Медведевым.