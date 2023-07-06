Шунин: «Зенит» по праву становится чемпионом, правила никакие не нарушают

Голкипер «Динамо» Антон Шунин высказался о гегемонии «Зенита» в Российской Премьер-Лиге. Санкт-петербургский клуб становится чемпионом России пять раз подряд.

«Во-первых, только у них и у «Спартака» почти не уехали ведущие легионеры. Но моё мнение здесь ничего не изменит. «Зенит» по праву становится чемпионом, правила они никакие не нарушают, доказывают всё на поле. У «Динамо» свои задачи, свой путь.

Все же начинают с нуля очков. Много раз самые звёздные команды не добивались успехов, в «Динамо» португальская банда с Сёминым чуть ли не за выживание боролась. А «Акрон» обыграл несколько команд РПЛ, хотя на бумаге был слабее. Возможно, в следующем сезоне повезёт не «Зениту», — сказал Шунин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.