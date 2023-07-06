«Всем в сборной России приятнее играть в Европе». Откровенный Шунин

За 18 лет выступлений в «Динамо» Антон Шунин поработал с 16 главными тренерами — как с российскими, так и с иностранными. Чехов среди них ещё не было — теперь появился. Мы обсудили с лидером столичного клуба последние события в команде и предстоящий Братский кубок.

«Личка говорил, что не надо закрываться и бояться играть в футбол»

― Что изменил Личка в коллективе?

― Пока мы закладываем фундамент, делаем базовые упражнения. У нас много тяжёлой беговой работы – в основном с мячом, так как до начала чемпионата мало времени. Параллельно вратари делают свою работу, но нас часто подключают на разные пассинги – Личка хочет, чтобы мы больше отдавали передачи, начинали атаки. Каждая тренировка начинается с общей разминки – это беговые упражнения, пассинг, и только после этого мы делаем свою работу. Потом возвращаемся и ещё играем с командой в квадраты. Сейчас больше внимания уделяется тому, чтобы вратари не только ловили мячи, но и хорошо играли обеими ногами.

― Какие правила установил новый тренер?

― Бывает, тренеры ставят задачу играть как можно быстрее, в одно касание. Сейчас главное требование – больше находиться с мячом, открываться, делать два-три касания, обводить, чтобы доминировать на поле. На днях была теория, Личка говорил о том, что не надо закрываться и бояться играть в футбол, который он требует. Он допускает, что игроки могут ошибаться. Главное, чтобы мы получали удовольствие от футбола, от работы с мячом. Для этого сейчас нужно хорошо подготовиться физически, проделать большой объём работы, чтобы заложить фундамент.

― Ты уже понял, какой он человек?

― Пока сложно сказать, он только знакомится с командой. Приятно и очень интересно общаться с ним, слушать его новые требования. Теории у нас не очень короткие, есть о чём задуматься. Был момент, когда он попросил требовать друг с друга и не бояться этого. Например, несколько человек в команде хорошо двигаются, а один или два недорабатывают. Допустимо требовать с партнёров, даже прикрикнуть где-то: «Ты должен отрабатывать, почему мы работаем, а ты — нет?». Важно воспринимать критику в свой адрес, быть требовательными друг к другу и не допускать равнодушия.

― Как тебе мем про розовый свитер?

― Видел, да. Классно, что тренер воспринимает его очень позитивно, и у нас в «Динамо» уже появился свой розовый свитер. Но главное, чтобы был результат. В каком свитере ходит главный тренер, не так важно.

Марцел Личка Фото: vk.com/fcdm_official

― Личка на пресс-конференции пошутил, что Тюкавин – дурак, что женился так рано. Какие ещё шутки были на тренировках?

— Да сейчас не до шуток (смеётся). Всем сложно, работа кипит. Вообще, у нас достаточно позитивно проходят сборы. Личка подчеркнул, что мы должны воспринимать нагрузку с улыбкой. Это наше любимое дело, и, конечно, нужно потерпеть. А Тюку он подколол ещё несколько раз на эту тему, но это всё шутки, конечно. Главное, чтобы Костя был счастлив – так же, как и другие ребята, которые летом женились.

― «Динамо» сыграет в Братском кубке с ЦСКА. Как ты воспринимаешь эту дружбу двух клубов?

― Для меня сейчас самое важное – подготовиться к сезону. Идут большие нагрузки, и в первую очередь нужно выполнить указания тренерского штаба. Игра с ЦСКА всегда мотивирует, это сильный соперник, тем более у них скоро матч на Суперкубок. Это интересная встреча и тяжёлая тренировка для обеих команд, причём за два дня мы сыграем два матча – дома и в гостях. У нас будет три тайма по 30 минут – скорее всего, сыграет вся команда. Конечно, хочется, чтобы наш домашний стадион был заполнен, тем более карта болельщика не нужна. Уверен, будет классная репетиция перед стартом сезона.

― Приедет Думбия. Скучал?

― Не особо. Играл против него, больше ничего сказать не могу. У нас приедет Кевин Кураньи – вот с ним увижусь с удовольствием.

«В какой-то момент вообще думали о борьбе за титул»

― У «Динамо» в этом сезоне было столетие клуба, а результат плохой.

― Да, сезон, мягко скажем, неудачный. Всем очень хотелось выступить как можно успешнее. За последние несколько лет клуб сильно прибавил во всём, что находится вокруг футбола: отличный стадион, привлечение болельщиков, много селебрити приходит, шоу, концерты… Это всё делается для того, чтобы мы играли лучше. Но в футбольном плане в сезон столетия у нас ничего не получилось. Особенно на фоне прошлого сезона. Такого быть не должно. Почему-то у нас каждый год вторая часть чемпионата получается хуже первой.

― Ожидания после сезона-2021/2022 были очень большие.

― Да. Тот сезон был очень ярким, пусть и со смазанной концовкой. Когда стали бронзовыми призёрами, мы были очень расстроены, ведь могли и серебро взять, и Кубок завоевать. В какой-то момент вообще думали о борьбе за титул, потому что отрыв от «Зенита» перед зимней паузой был не такой большой. Конечно, весной 2022 года многое изменилось, легионеры, а потом и тренерский штаб уехали. Мы нуждались в новых качественных иностранцах и тренере, который сможет управлять командой. Получилось так, что к началу сезона-2022/2023 мы подошли с новой командой, в этот тоже входим с новым тренером. Я максималист, всегда думаю о том, что и почему не получилось, в том числе у меня. Что я мог сделать, чтобы наша команда выступила успешнее?

― И что?

― У нас достаточно молодая команда, опытных игроков мало: я, Смолов и Паршивлюк. Мы стараемся брать на себя больше ответственности, подсказывать ребятам. Но в прошедшем сезоне от нас в этом плане нужно было ещё больше усилий, чтобы все в команде были более сплочёнными и в то же время требовательными к себе. Нам всем не хватило ответственности на тренировках, ответственности за работу, за концентрацию, за самоотдачу на поле. Понятно, что не бывает одной причины. Весь наш клуб несёт ответственность за результат.

― После отставки Йокановича Лещук открыто критиковал его методы работы, Смолов высказывался. Твоё мнение какое?

― Это контраст с тренерским штабом Шварца. Просто разные подходы к команде, к игре в футбол. Сандро очень щепетильно относился к каждому моменту, к каждому нюансу, к коллективу, к командным отношениям. У нас было много собраний, от которых в какой-то момент даже уставали, потому что могло быть по три-четыре теории в день. Йоканович же давал нам только конкретную информацию ― чётко и по минимуму: «Ребят, всё понятно? Идём работать». Шварц всегда поздравлял с праздниками наши семьи, устраивал командные собрания, старался нас сплачивать. Славиша же давал свободу: «Вы должны сами готовиться, сами отдыхать». Мне бы не хотелось говорить, что Йоканович во всём виноват, а игроки ни при чём.

― Есть мнение, что Йоканович привык работать с возрастными игроками, поэтому с молодыми футболистами «Динамо» он не сработался.

― Я с этим согласен, плюс не надо забывать про наш менталитет. В той же Англии всё по-другому. В России надо быть более эмоциональным, более жёстким. В момент, когда не получается, прикрикнуть. Но, опять же, кому-то это зайдёт, он проснётся и покажет хороший футбол, а кто-то, наоборот, раскиснет, и всё разладится – к каждому должен быть индивидуальный подход, особенно когда в команде так много молодых ребят.

― В какой момент ты понял, что у команды с Йокановичем нет будущего?

― Мы же говорим про меня, я бы не хотел переходить на то, как у кого-то что-то не получалось. Я считаю, что должен делать хорошо свою работу, выкладываться по максимуму для команды. Если каждый будет на своей позиции работать так же, пахать и молчать, то дальше уже тренер будет отвечать за всю команду. Я должен быть примером для остальных, выполнять всё, что от меня требуется.

― Но ты как один из лидеров пытался донести до Йокановича, что нужно что-то изменить?

― Да, у нас были разговоры. Был даже момент на занятии, когда команда не очень хорошо тренировалась, Йоканович остановил всех и сказал: «Вот есть Смолов, Паршивлюк и Шунин, плюс капитан Фомин. Если они вам что-то говорят, вы должны не пререкаться и слушать их. Даже если вы с чем-то не согласны, нужно выкладываться и молчать». У нас иногда на тренировках действительно был балаган. Это никому не нравилось, это влияет на эффективность. Но это не значит, что виноваты только молодые, а опытные — нет. В следующем сезоне нам нужен другой результат, мы все стали старше на год и опытнее. Поймал себя на мысли: время очень быстро идёт, а у меня после каждого прошедшего сезона остаётся неудовлетворение. Я понимаю, что времени на то, чтобы выиграть трофей, всё меньше и меньше.

― Йоканович не попрощался с командой лично после отставки. Тебя это задело?

― У каждого своё внутреннее состояние. Наверное, у него были свои причины. Хотя мы в раздевалке его ждали, думали, что он скажет несколько слов, но этого не случилось. Руководство сказало: «Ребята, можете ехать домой, на базе завтра пообщаемся». На следующий день уже тренировку проводил Алпатов, Йоканович через несколько дней написал в командный чат: «Ребята, вы лучшие, я в вас верю». Возможно, ему было сложно собрать нас и сказать какие-то слова, но, думаю, он тоже переживал за эту команду.

― По рассказам футболистов, когда уходил Шварц, почти вся команда плакала.

― Это всё-таки другое, Сандро уходил по независящим от него причинам. Отставка тренера ― это всегда непростой момент. Кто-то из игроков расстраивается, кто-то, наоборот, радуется, потому что считает, что тренер плохо работал, а футболист при нём не играл. Но этот момент всегда неловкий и тяжёлый.

― Когда ты увидел новость, что Шварц ушёл из «Герты», у тебя не проскочила мысль в голове: «Было бы классно, если бы вернулся»?

― Конечно, такая мысль могла проскочить. Но мы же понимаем, почему он уезжал из России в прошлом году. Сейчас сложно представить, чтобы он вернулся. Насколько я понимаю, когда Шварц уходил, то одной из главных причин был тот факт, что всем немецким тренерам грозили отобрать лицензию, если они останутся в России.

― Ты в контакте с Сандро?

― Да. Сандро очень привязан к России, поздравляет с победами и праздниками. В какой-то момент стало неудобно ему желать удачи, потому что у него команда часто проигрывала. Но Шварц очень внимателен к таким мелочам.

Диего Лаксальт и Антон Шунин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«На тренировках и драки происходят, и разборки»

― Ближе к концу сезона у тебя случилось два конфликта подряд с партнёрами по команде. Сначала со Скопинцевым, потом с Лаксальтом. У тебя накопилось, и сдали нервы?

― Я всегда стараюсь держать себя в руках. Если вспоминать случай со Скопинцевым, то там накопилось. Это был день столетия клуба, пришло много болельщиков, а мы пропустили дважды от «Факела». В тот момент был угловой у наших ворот, а мы же отрабатываем стандарты, у каждого игрока есть понимание, на какой позиции он должен находиться, когда должен выбегать или оставаться на месте. А Скопинцев выдвинулся на игрока, хотя не должен был этого делать. В итоге Дима и игроку не смог помешать пробить, и свою позицию потерял. Я эмоционально ему высказал, что он должен был остаться, Дима начал пререкаться в ответ. Конечно, было бы правильнее внутри раздевалки решать все проблемы, но здесь накопилось. Однако после инцидента мы с Димой поговорили, всё обсудили. Никаких обид между нами нет.

― О чём вы говорили со Скопинцевым после матча?

― Спорили, кто прав, приводили аргументы. Ну и просто обсуждали игру и футбол. Остыли мы довольно быстро.

― А с Лаксальтом?

― Просто эмоционально обсуждали эпизод после игры с «Химками». Пусть мы и выиграли, но есть нюансы и ошибки, которые надо разбирать. Нужно спорить, искать истину, чтобы выступать лучше. Всё было из положительных побуждений, а не потому что у меня было желание поругаться с партнёрами. Так получилось, что всё произошло в один момент. Наше выступление привело к тому, что накопились эмоции. У нас хорошие отношения в команде, хотя на тренировках и хуже бывают ситуации, когда и драки происходят, и разборки. В целом это нормально в мужском коллективе.

― Смолов недавно дал интервью, в котором говорил о том, что молодых волнует только тренажёрный зал, а не отработка ударов после тренировок. Молодёжь действительно другая?

― Это совокупность факторов. У нас просел уровень чемпионата, потому что много хороших иностранцев уехало, ставка идёт на молодых россиян. Это правильно, раз мы не играем в еврокубках, их надо подтягивать. У нас в клубе для каждого разрабатывают индивидуальные программы. Это здорово, потому что, когда я был молодой, просто не знал, что делать в зале. Мне никто это не объяснял. А сейчас каждый знает про своё тело всё ― какая нога сильнее, какие мышцы лучше прокачаны. Но молодые ребята сейчас другие ― это факт. Им сложнее объяснить моменты, в которых они не правы. Они начинают закрываться, что-то в ответ говорить. Хотя, наверное, они думают, что это с нами что-то не так.

― Почему так?

― Когда я был молодой, в основном составе было четыре пацана, а остальные все опытные. Я мячи таскал на тренировках лет шесть ― сначала в молодёжной команде, потом в основе. В квадраты тоже сначала молодёжь заходила. А сейчас у нас всего три опытных игрока, а остальные молодые ― всё поменялось.

― Кто самая весомая потеря из легионеров – Моро, Шиманьски, Бальбуэна?

― В команде весь механизм работает, сложно выделить одного. По-хорошему в каждой линии должно быть по лидеру. Если убираешь одного-двух игроков, становится сложнее. Когда мы начинали прошлый сезон, много позиций обновилось. В защите – вообще только молодые игроки. Конечно, рядом с ними должен быть кто-то опытный, дядька, который будет вести за собой и подсказывать.

― Тебе осталось 12 матчей до рекорда Льва Яшина. А следующий «сухой» матч станет для тебя 100-м за клуб в РПЛ. Тебе вообще важны эти рекорды?

― Бить личные рекорды приятно, потому что это помогает ставить перед собой новые цели. Ты же своим трудом и пóтом их достигаешь.

«Зенит» по праву становится чемпионом, правила они никакие не нарушают»

― «Зенит» выиграл титул в пятый раз подряд. Футболистов остальных команд это бесит?

― Во-первых, только у них и у «Спартака» почти не уехали ведущие легионеры. Но моё мнение здесь ничего не изменит. «Зенит» по праву становится чемпионом, правила они никакие не нарушают, доказывают всё на поле. У «Динамо» свои задачи, свой путь.

― Но вам не скучно играть в чемпионате без интриги?

― Все же начинают с нуля очков. Много раз самые звёздные команды не добивались успехов, в «Динамо» португальская банда с Сёминым чуть ли не за выживание боролась. А «Акрон» обыграл несколько команд РПЛ, хотя на бумаге был слабее. Возможно, в следующем сезоне повезёт не «Зениту».

― Матч с «Акроном» ― самый обидный в сезоне?

― Один из. По игре мы были гораздо лучше, моментов было достаточно. Но довели до пенальти, а это всё-таки лотерея.

― Активных фанатов тебе не хватает на трибуне?

― Грустно, что за спиной не кричат так, как кричали раньше. Фанатов не хватает на трибунах. Понятно, что оформлять карту болельщика неудобно, есть ряд причин, по которым её не хотят делать. Конечно, нам бы всем хотелось, чтобы они приходили на стадион, гнали нас вперёд, погружали соперников в некомфортную обстановку.

Антон Шунин в сборной России Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Для фанатов азиатских стран наш приезд ― праздник»

― Ты не играл в трёх последних матчах в РПЛ. Как тебе это объяснили?

― Я готовился к игре с «Торпедо». За день до матча тренер вратарей объявил, что будет играть Лещук. В том сезоне мы уже не боролись за призовые места, поэтому решили дать ему практику. Для меня ничего не меняется, готовлюсь к следующему сезону так же, как и обычно.

― Какие у вас отношения с Лещуком? Вратарям вообще реально быть друзьями?

― У всех по-разному. Например, с Игорем просто рабочие отношения. Есть вратарский коллектив, в котором мы готовим друг друга, между нами должно быть полное уважение. Но за полем в гости мы друг к другу не ходим. Хотя в сборной у меня со многими вратарями классные отношения. С тем же Сафоновым мы тепло общаемся, часто списываемся.

― У Сафонова тяжёлая весна получилась. Ты ему ничего не советовал?

― Нет, а чего ему помогать? Он капитан «Краснодара», игрок сборной. Матвей хорошо понимает, что нужно делать, эмоционально спокоен. Бывает такое, когда совершаешь ошибки, но главное с ними справляться. Если ты дошёл до РПЛ, то ты уже совершил миллион ошибок – ни один вратарь без них не обойдётся. Здесь человеку точно не нужен совет близкого друга. Уверен, он сам разберётся.

― Как у тебя со сборной? Осталось желание за неё сыграть?

― С Кафановым мы на связи. После того как не сыграл с «Торпедо», он позвонил, узнал, как у меня дела, спросил, не получил ли я травму. Я готовился к сбору национальной команды, но соперника не нашли.

― Смолов говорил, что уже не видит смысла приезжать в сборную, когда есть молодые игроки. У тебя другая позиция?

― Карпин говорил, что возрастных он не вызывает, но по вратарям всё решает Кафанов, для которого возраст не играет роли. Он говорит, что не хочет искусственно подтягивать молодых ребят, будут играть те, кто на данный момент лучше. Так что я с большим удовольствием езжу и буду ездить в сборную, мне интересно работать с другими вратарями, да и играть против других — тоже. Защищать цвета страны ― честь.

― Ты проехал со сборной почти всё азиатское турне. После этих матчей как ты воспринимаешь разговоры о переходе в Азию?

― Не хочу даже в это лезть. Есть люди, которые понимают, как будет развиваться наш спорт. Мне нужно быть лучшим, чтобы показать в сборной классный футбол, если меня туда вызовут. Но, конечно, когда мы приехали в Таджикистан и играли на искусственном поле не очень высокого качества, то контраст с Европой большой.

Естественно, классно играть на шикарных полях Англии, Испании и Италии при полных трибунах. Но мы играем с теми, с кем можем. Для фанатов азиатских стран наш приезд ― праздник. Конечно, нам всем в сборной приятнее играть в Европе. Однако я не должен выбирать.

― Сколько ты ещё планируешь играть в футбол?

― Мне этот вопрос частенько в команде задают (смеётся). Контракт у меня ещё на год, здоровье позволяет, проблем с весом нет, я максимально профессионально отношусь к себе, часто и много тренируюсь. Пока организм позволяет играть, почему не продолжать? Как минимум этот год контракта я точно должен отработать на 100%, чтобы ко мне не было никаких вопросов – мне же за это зарплату платят (смеётся).

― Я так понимаю, что ты не рассматриваешь других вариантов, кроме как закончить карьеру в «Динамо»?

― Я очень на это надеюсь, но главное, чтобы мои мысли совпадали с мыслями руководства. Буду стараться делать всё, чтобы мы с клубом двигались вперёд вместе, а руководство не думало о том, чтобы от меня избавиться.

― А что после карьеры?

― Тренером у меня точно нет желания становиться, хотя тренером вратарей мог бы быть, но не хочу. А вот получить должность в клубе было бы неплохо ― спортивного директора, например. Хочется не связывать себя с ежедневными тренировками, однако при этом быть рядом с командой.