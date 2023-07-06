«Манчестер Юнайтед» предлагает за Андре Онана € 50 млн с учётом бонусов

«Манчестер Юнайтед» сделал новое предложение о приобретении голкипера «Интера» Андре Онана, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своих соцсетях.

По данным источника, манкунианцы готовы отдать за камерунского вратаря € 50 млн с учётом бонусов, в то время как «Интер» просил не менее 60 млн. Отмечается, что «Ман Юнайтед» уже согласовал условия личного соглашения с игроком. Ранее сообщалось, что «красные дьяволы» готовы увеличить своё предложение до 46 млн.

За «Интер» Онана играет с лета 2022 года. К «нерадзурри» камерунец присоединился на правах свободного агента, ранее он выступал за амстердамский «Аякс».

«Манчестер Юнайтед» завершил прошлый сезон на третьем месте турнирной таблицы английской Премьер-лиги и выиграл Кубок лиги. «Интер» стал третьим в Серии А и дошёл до финала Лиги чемпионов, где уступил «Ман Сити».