Кто улучшит «Манчестер Юнайтед»: вратарь-плеймейкер вместо де Хеа или топовый форвард?

Эрик тен Хаг ликует: «МЮ» наконец-то оформил трансфер Мэйсона Маунта, практически ограбив «Челси». На покупку топ-игрока удалось потратить всего € 64,2 млн. Да, есть ещё бонусы (но это возможно и потом), у Маунта оставался всего год по контракту, и тем не менее. «Я хочу, чтобы ты стал очень важным игроком для этой команды», – благословил новичка тен Хаг на презентации.
Одной головной болью меньше, но проблем с составом ещё много. В этом материале разбираемся, какие ещё позиции требуют усиления, и расставляем приоритеты. За основную расстановку принимаем 4-2-3-1, трансформирующуюся в 4-3-3.
- Позиции будут формироваться исходя из ваших голосов – в онлайн-режиме. Если хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
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Обсуждение позиций и кандидатов — в комментариях!
Нужно подписать центрального нападающего
В сезоне-2022/2023 «МЮ» периодически настигал кризис в нападении, особенно когда не шла игра у Маркуса Рашфорда. Несмотря на 30 голов во всех турнирах, позиция центрфорварда, кажется, всё-таки не для него. Свободные зоны на левом фланге выглядят для Маркуса более позитивной средой. Так что вариантов остаётся чуть меньше, чем один: вечно хандрящий Антони Марсьяль.
Тен Хагу нужна машина для голов, при этом нападающий должен подходить проекту, который создаётся. Одной реализации мало – так можно было выстраивать команду вокруг Криштиану Роналду. Как недостаточно и мощнейшей работы на команду: Ваут Вегорст пахал как проклятый, но забил всего два гола.
Запрос примерно такой: результативный, прессингующий, готовый к смене ролей (например, меняться с Рашфордом) и подыгрышу. Совсем хорошо, если это будет быстрый и молодой форвард.
Варианты в проработке:
- Виктор Осимхен, «Наполи»;
- Гонсалу Рамуш, «Бенфика»;
- Рандаль Коло Муани, «Айнтрахт»;
- Расмус Хёйлунн, «Аталанта»;
- Мехди Тареми, «Порту».
Нужно подписать нового вратаря
Голкипер – важнейшее звено нападения в системе тен Хага. Голландец весь прошлый сезон пытался объяснить это, заставляя Давида де Хеа играть ногами. Чаще всего получалось так себе: защитники прижимались к своей штрафной по системе «как бы чего не вышло», а де Хеа всё равно ошибался.
Если в «Юнайтед» появится вратарь, способный пасовать, это по цепочке повлияет на всю команду: линия обороны поднимется выше – эффективность контрпрессинга улучшится. Вернув мяч быстрее, можно использовать пространство и разгонять атаки в свободные зоны. Да и в позиционном нападении это плюс один футболист, которого нужно контролировать сопернику.
И необязательно это тигр, отражающий любой удар. Вратарские подвиги не потребуются, если ты ведёшь в счёте в три мяча и больше. Тен Хаг отмечал именно влияние вратарей в развитии «Манчестер Сити» и «Ливерпуля».
Де-факто №1 «МЮ» остаётся де Хеа. Да, юридически испанец уже без контракта, однако договориться о новом соглашении наверняка можно, но вот нужно ли?
Варианты в проработке:
- Андре Онана, «Интер»;
- Юстин Бейло, «Фейеноорд»;
- Диогу Кошта, «Порту»;
- Грегор Кобель, «Боруссия» Д;
- Ян Зоммер, «Бавария»;
- Доминик Ливакович, «Динамо» Загреб;
- Джордан Пикфорд, «Эвертон».
Нужен новичок на другую позицию
По-настоящему незаменимых игроков в нынешнем «МЮ», вероятно, пятеро: Лисандро Мартинес, Каземиро, Бруну Фернандеш, Маркус Рашфорд плюс, возможно, Мэйсон Маунт. У остальных не такие исключительные роли и/или есть конкуренты. Возможно, тен Хаг вообще изберёт новую основную схему, под которую потребуются игроки.
Если вы считаете, что «Манчестер Юнайтед» надо усилить другие позиции, расскажите об этом в комментариях.
Нужно подписать правого центрального защитника
Лисандро Мартинес восстановился от травмы, и позиция левого ЦЗ будет занята им. Аргентинец разбирается, как оставить соперника без мяча (в идеале ещё немного его «помять»), подчищает и участвует в созидании. А вот соседнюю позицию явно можно улучшить. Рафаэль Варан при всех плюсах слаб в продвижении мяча. В нескольких матчах сезона-2022/2023 команды перекрывали «МЮ» все варианты, кроме Варана, и тот действовал чересчур осторожно. Более уверенный с мячом защитник позволит разнообразить эту фазу атаки.
Да, в команде есть Виктор Линделёф и Гарри Магуайр. Однако первый не убедил, что качественно сильнее того же Варана, а второй готовится к уходу. Поэтому и слухи об интересе «МЮ» к Ким Мин Джэ из «Наполи» выглядели правдоподобно. Хотя, судя по всему, они были агентскими играми – слишком уж быстро всё закончилось. Но варианты есть, пусть и менее статусные.
Варианты в проработке:
- Аксель Дисаси, «Монако»;
- Жан-Клер Тодибо, «Ницца»;
- Мохамед Симакан, «РБ Лейпциг»;
- Робин Кох, «Лидс».
Нужно подписать центрального полузащитника для глубины
Каземиро + Маунт + Бруну – звучит угрожающе! Однако если с основной тройкой всё ясно, то резерв слабоват. Особенно что касается опорной зоны. Насколько важен для «МЮ» полузащитник формата Каземиро, было заметно в периоды вынужденного «отдыха» бразильца из-за красных карточек.
Скотт Мактоминей для такой роли слишком беспокойный, Фред неспособен покрывать весь объём. Есть вроде бы большой талант Коби Майну, но ему 18 лет, и он только попал в первую команду. А играть снова на четыре турнира, только теперь ставки повыше – Лига чемпионов вместо Лиги Европы.
Варианты в проработке:
- Софьян Амрабат, «Фиорентина»;
- Марсель Забитцер, «Бавария»;
- Ромео Лавиа, «Саутгемптон»;
- Мауритс Кергор, «РБ Зальцбург»;
- Амаду Онана, «Эвертон».
Нужно подписать правого защитника
Диогу Дало, Аарон Ван-Биссака, есть молодой Марк Хурадо. Вроде бы оборона на правом фланге укомплектована, но по каждому игроку есть вопросы. Дало не так хорош в защите и травматичен. АВБ бешено отбирает мяч, зато топорный в атаке. Хурадо – вообще без опыта.
В идеале справа защитник должен дать такую же вариативность, как Люк Шоу слева: быстрый, хорош один в один, при этом способен как навешивать, так и раскручивать атаки, смещаясь в центр.
Варианты в проработке:
- Жереми Фримпонг, «Байер»;
- Бенжамен Павар, «Бавария».
Нужно подписать правого вингера
По именам здесь плотно: Антони, Санчо, Пельистри, Эланга, Диалло, в целом способен играть Гарначо, можно поставить Рашфорда и даже Бруну. Но в системе тен Хага правый фланг предназначен для индивидуально сильного футболиста, использующего изоляцию.
На покупку Антони потратили огромные деньги именно потому, что он подходит по скиллам и знает принципы. Однако этим летом возникла проблема, откуда не ждали: бывшая девушка обвинила бразильца в побоях. «МЮ» отчаянно надеется, что большого шума не будет, при этом шанс потерять игрока всё же есть. Даже если Антони «вылетит» психологически или его придётся отстранить – это дилемма. Прямой замены нет.
Санчо, кажется, комфортнее слева (хотя он на любой позиции пока не впечатляет). Эланга на чемоданах, Диалло и Пельистри вряд ли готовы стабильно тянуть уровень основы.
Варианты в проработке:
- Кингсли Коман, «Бавария»;
- Мохаммед Кудус, «Аякс».
«МЮ» не нужны новички, команда достаточно укомплектована
Этот пункт тут исключительно для хейтеров тен Хага и семьи Глэйзеров.
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