Кто улучшит «Манчестер Юнайтед»: вратарь-плеймейкер вместо де Хеа или топовый форвард?

Собираем «трансферный комитет» из читателей, чтобы составить рейтинг покупок. Маунт уже в команде, но этого мало, чтобы бороться за титулы.

Эрик тен Хаг ликует: «МЮ» наконец-то оформил трансфер Мэйсона Маунта, практически ограбив «Челси». На покупку топ-игрока удалось потратить всего € 64,2 млн. Да, есть ещё бонусы (но это возможно и потом), у Маунта оставался всего год по контракту, и тем не менее. «Я хочу, чтобы ты стал очень важным игроком для этой команды», – благословил новичка тен Хаг на презентации.

Одной головной болью меньше, но проблем с составом ещё много. В этом материале разбираемся, какие ещё позиции требуют усиления, и расставляем приоритеты. За основную расстановку принимаем 4-2-3-1, трансформирующуюся в 4-3-3.

Позиции будут формироваться исходя из ваших голосов – в онлайн-режиме. Если хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

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