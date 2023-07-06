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Артета: Рейсс Нелсон — игрок, которым я восхищаюсь с первого дня в «Арсенале»

Артета: Рейсс Нелсон — игрок, которым я восхищаюсь с первого дня в «Арсенале»
Микель Артета
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал продление контракта с Рейссом Нелсоном.

«Рейсс — игрок, которым я восхищаюсь с первого дня, когда я присоединился к команде. У него потрясающие способности, и он атакующий талант. Рейсс знает, насколько он важен для нашей команды благодаря своим качествам.

Здорово, что Рейсс посвятил нам своё будущее — он так хорошо знает этот клуб, он вырос здесь, и мы с нетерпением ждём возможности насладиться с ним ещё многими хорошими моментами», — приводит слова Артеты пресс-служба лондонского клуба.

Напомним, предыдущий контракт Рейсса Нелсона с лондонским клубом истекал в конце июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 7 млн.

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