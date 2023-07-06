Галтье: хотел бы всем в «ПСЖ» сказать «спасибо» и пожелать удачи Луису Энрике

Бывший главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье попрощался с командой.
«В то время, когда переворачивается страница для новой главы «ПСЖ», я хотел бы сказать «спасибо» после такого напряжённого сезона.
Прежде всего спасибо «моим» игрокам, они были великолепны в своём стремлении к историческому 11-му чемпионскому титулу. Спасибо спортивному директору и моему техническому персоналу за их поддержку. Спасибо команде администраторов, такие незаменимые и преданные. Спасибо бесценному медицинскому отделу. И прежде всего спасибо президенту клуба Нассеру аль-Хелаифи за его непоколебимую поддержку, особенно в самые трудные времена.
Я искренне надеюсь, что «ПСЖ» проведёт ещё один интенсивный и эмоциональный сезон, и желаю удачи Луису Энрике», — приводит слова Галтье пресс-служба французского клуба.
- 6 июля 2023
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