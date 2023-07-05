«ПСЖ» объявил о расторжении контракта с главным тренером Кристофом Галтье

«Пари Сен-Жермен» расторг контракт с главным тренером команды Кристофом Галтье. Об этом сообщил официальный сайт французского клуба.
«Весь «Пари Сен-Жермен» благодарит Кристофа Галтье, а также его помощников Тьерри Олексиака и Жоао Сакраменто за профессионализм и самоотверженность, проявленные на протяжении всего сезона, и желает им всего наилучшего в дальнейшей карьере», — написано в заявлении «ПСЖ».
Кристоф Галтье возглавил французский клуб 5 июля 2022 года. Под его руководством «Пари Сен-Жермен» выиграл свой 11-й титул в Лиге 1. В 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» вылетел от «Баварии», так и не сумев завоевать заветный трофей. Ранее 56-летний специалист трудился в «Ницце», а до этого работал в «Лилле», «Сент-Этьене» и других французских клубах. Сообщалось, что в «ПСЖ» его заменит испанский тренер Луис Энрике
- 5 июля 2023
-
13:30
-
13:29
-
13:22
-
13:10
-
12:53
-
12:50
-
12:42
-
12:32
-
12:24
-
12:16
-
12:10
-
12:04
-
12:02
-
12:02
-
11:40
-
11:32
-
11:27
-
11:15
-
11:10
-
11:04
-
11:03
-
11:00
-
10:56
-
10:55
-
10:43
-
10:28
-
10:25
-
10:22
-
10:19
-
10:13
-
10:10
-
09:58
-
09:56
-
09:42
-
09:34