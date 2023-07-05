«ПСЖ» объявил о расторжении контракта с главным тренером Кристофом Галтье

«Пари Сен-Жермен» расторг контракт с главным тренером команды Кристофом Галтье. Об этом сообщил официальный сайт французского клуба.

«Весь «Пари Сен-Жермен» благодарит Кристофа Галтье, а также его помощников Тьерри Олексиака и Жоао Сакраменто за профессионализм и самоотверженность, проявленные на протяжении всего сезона, и желает им всего наилучшего в дальнейшей карьере», — написано в заявлении «ПСЖ».

Кристоф Галтье возглавил французский клуб 5 июля 2022 года. Под его руководством «Пари Сен-Жермен» выиграл свой 11-й титул в Лиге 1. В 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» вылетел от «Баварии», так и не сумев завоевать заветный трофей. Ранее 56-летний специалист трудился в «Ницце», а до этого работал в «Лилле», «Сент-Этьене» и других французских клубах. Сообщалось, что в «ПСЖ» его заменит испанский тренер Луис Энрике