Александров — о Гойло в «Зените»: если не сейчас, то в следующем сезоне станет основным

Защитник «Пари Нижний Новгород» Виктор Александров рассказал о перспективах в «Зените» бывшего вратаря нижегородской команды Никиты Гойло.
«Гойло готов к тому, чтобы стать первым номером «Зенита»? У него хороший прогресс в «Нижнем», заслужил приглашение обратно. Уверен: у Никиты всё будет хорошо. Если не в ближайшем сезоне, то в следующем станет основным. Длинная передача у Гойло одна из лучших, что я видел. Может, только Акинфеев с Сафоновым превосходят. Не сказал бы, что и в остальных аспектах проседает», — приводит слова Александрова Sport24.
В сезоне-2022/2023 на счету Гойло 14 матчей за «Пари Нижний Новгород» во всех турнирах. Контракт игрока с «Зенитом» действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 0,6 млн.
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