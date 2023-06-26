Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Интер» может заменить Онана Льорисом, Зоммером или Навасом

«Интер» может заменить Онана Льорисом, Зоммером или Навасом
Аудио-версия:
Комментарии

Миланский «Интер» рассматривает нескольких голкиперов на случай, если Андре Онана покинет клуб в это трансферное окно. Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, чёрно-синие проявляют интерес к Уго Льорису из «Тоттенхэма», Яну Зоммеру из «Баварии» и Кейлору Навасу из «ПСЖ». Отмечается, что вратарь мюнхенской «Баварии» Зоммер может быть арендован «Интером» в том случае, если Андре Онана уйдёт.

Уго Льориса или Кейлора Наваса итальянцы готовы будут подписать на постоянной основе. У обоих голкиперов истекают контракты в следующем году, а Льорис недавно заявил, что хочет уйти из «Тоттенхэма».

Напомним, ранее стало известно, что Онана интересен «Манчестер Юнайтед». Манкунианский клуб готов предложить за камерунского вратаря € 50 млн плюс бонусы.

Материалы по теме
«Манчестер Юнайтед» связался с агентом вратаря «Интера» Онана
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023