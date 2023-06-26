«Интер» может заменить Онана Льорисом, Зоммером или Навасом

Миланский «Интер» рассматривает нескольких голкиперов на случай, если Андре Онана покинет клуб в это трансферное окно. Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.
По сведениям источника, чёрно-синие проявляют интерес к Уго Льорису из «Тоттенхэма», Яну Зоммеру из «Баварии» и Кейлору Навасу из «ПСЖ». Отмечается, что вратарь мюнхенской «Баварии» Зоммер может быть арендован «Интером» в том случае, если Андре Онана уйдёт.
Уго Льориса или Кейлора Наваса итальянцы готовы будут подписать на постоянной основе. У обоих голкиперов истекают контракты в следующем году, а Льорис недавно заявил, что хочет уйти из «Тоттенхэма».
Напомним, ранее стало известно, что Онана интересен «Манчестер Юнайтед». Манкунианский клуб готов предложить за камерунского вратаря € 50 млн плюс бонусы.
- 26 июня 2023
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