Романо: «Саутгемптон» близок к подписанию капитана молодёжки «Манчестер Сити»

«Саутгемптон» близок к оформлению трансфера опорного полузащитника молодёжной команды «Манчестер Сити» Ши Чарльза, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Сумма трансфера будет составлять € 9 млн. У манчестерской команды будет право на обратный выкуп собственного воспитанника. Также «Сити» получат процент от последующей продажи игрока. Ожидается, что игрок на выходных прилетит в Саутгемптон, чтобы пройти медицинское обследование.

19-летний игрок в минувшем сезоне принял участие в матче основного состава в Премьер-лиге, выйдя на замену в матче с «Брентфордом».

По результатам минувшего сезона в английском чемпионате «святые» заняли последнее место в таблице и вылетели в «Чемпионшип».