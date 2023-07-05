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Бернарду Силва хочет покинуть «Манчестер Сити» и перейти в «ПСЖ»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва настроен сменить клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает Le Parisien, португальский футболист сделал выбор и хочет перейти в «ПСЖ». Отмечается, то главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола призывает руководство английской команды сделать всё возможное для удержания 28-летнего игрока.

В розыгрыше английской Премьер-лиги сезона-2022/2023 Бернарду Силва принял участие в 34 матчах, забил четыре гола и отдал пять результативных передач. Вместе с «Манчестер Сити» полузащитник добился чемпионского требла: «горожане» достигли первого места в национальном чемпионате, завоевали Кубок Англии и выиграли Лигу чемпионов.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Бернарду Силвы в € 80 млн. Соглашение португальца с «Манчестер Сити» рассчитано до лета 2025 года.

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