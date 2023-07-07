Иван Перишич продолжит карьеру в «Хайдуке»
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Полузащитник «Тоттенхэма» Иван Перишич, скорее всего, покинет лондонский клуб в летнее трансферное окно.
Как сообщает журналист Николо Скира, «Хайдук» договорился с Перишичем о контракте, который будет рассчитан до середины 2025 года. Отмечается, что Перишич бесплатно перейдёт в хорватский клуб.
К лондонскому клубу Иван присоединился только прошлым летом. Ранее хорват играл за «Интер», «Баварию», «Вольфсбург», «Боруссию» Дортмунд и «Брюгге». С «Боруссией» и «Баварией» он становился чемпионом Германии, в составе «Вольфсбурга» выигрывал Кубок страны.
С «Интером» Перишич побеждал в чемпионате и Кубке Италии. В составе сборной Хорватии полузащитник стал вице-чемпионом мира — 2018 и бронзовым призёром чемпионата мира — 2022.
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