Иван Перишич продолжит карьеру в «Хайдуке»

Полузащитник «Тоттенхэма» Иван Перишич, скорее всего, покинет лондонский клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Николо Скира, «Хайдук» договорился с Перишичем о контракте, который будет рассчитан до середины 2025 года. Отмечается, что Перишич бесплатно перейдёт в хорватский клуб.

К лондонскому клубу Иван присоединился только прошлым летом. Ранее хорват играл за «Интер», «Баварию», «Вольфсбург», «Боруссию» Дортмунд и «Брюгге». С «Боруссией» и «Баварией» он становился чемпионом Германии, в составе «Вольфсбурга» выигрывал Кубок страны.

С «Интером» Перишич побеждал в чемпионате и Кубке Италии. В составе сборной Хорватии полузащитник стал вице-чемпионом мира — 2018 и бронзовым призёром чемпионата мира — 2022.