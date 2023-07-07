Мэйсон Маунт назвал причину, по которой покинул «Челси»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Маунт назвал причину ухода из лондонского «Челси».

«Несколько месяцев назад я понял, что не вхожу в планы «Челси». Когда у меня появился вариант с «Манчестер Юнайтед», я сразу согласился на переход. В этом клубе выступали многие легендарные игроки. Я хотел стать частью этой команды», – приводит слова Маунта официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Сообщалось, что за переход 24-летнего футболиста сборной Англии манкунианцы заплатят более € 60 млн.

Маунт — воспитанник «Челси», он находился в структуре команды с 2005 года. Всего за основной состав синих Маунт забил 33 гола и отдал 37 результативных передач в 197 матчах. Соглашение между сторонами истекало летом 2024 года. Всего с «Челси» Маунт выиграл три трофея — Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира. Для «Манчестер Юнайтед» это первый трансфер в летнее трансферное окно.