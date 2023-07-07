«ПСЖ» определился с суммой, за которую согласится отпустить Килиана Мбаппе

Французский нападающий Килиан Мбаппе может покинуть «ПСЖ» в летнее трансферное окно.
Как сообщает Le Parisien, руководство парижской команды определилось с суммой, за которую согласится отпустить форварда. Минимальная цена на 24-летнего игрока – € 200 млн.
Отмечается, что французский клуб намерен обновить трансферный рекорд Неймара (€ 222 млн) продажей Мбаппе.
Напомним, стало известно, что Мбаппе отказался от опции автоматического продления контракта с «ПСЖ» на сезон-2024/2025 и летом 2024 года может стать свободным агентом. По информации СМИ, нападающий хотел бы перейти в «Реал» уже в это летнее трансферное окно. Сам Мбаппе утверждает, что планирует провести следующий сезон в «ПСЖ».
В завершившемся сезоне 24-летний форвард принял участие в 34 матчах за «ПСЖ» в рамках чемпионата Франции, забил 29 голов и сделал пять результативных передач.
Мбаппе празднует статус лучшего бомбардира «ПСЖ» с фанатами:
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