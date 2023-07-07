Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Айосе Перес подписал четырёхлетний контракт с «Бетисом»

Айосе Перес подписал четырёхлетний контракт с «Бетисом»
Комментарии

Атакующий полузащитник Айосе Перес перешёл в «Бетис» на правах свободного агента, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение продлится до 2027 года.

Вторую половину минувшего сезона экс-игрок «Лестера» провёл в аренде в севильском клубе. За испанский клуб он провёл 21 матч во всех турнирах, где отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами.

29-летний футболист начал свою карьеру в академии «Тенерифе», где в сезоне 2012/2013 совершил дебют за основную команду. В 2014 году он перешёл в «Ньюкасл», где провёл пять сезонов. В 2019 году Перес оказался в «Лестере».

«Лестер» занял 18-е место в таблице по итогам национального чемпионата и вылетел в Чемпионшип.

«Бетис» сыграет в Лиге Европы благодаря шестому месту в Ла Лиге.

Материалы по теме
Мануэль Пеллегрини продлил контракт с «Бетисом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023