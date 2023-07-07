Айосе Перес подписал четырёхлетний контракт с «Бетисом»

Атакующий полузащитник Айосе Перес перешёл в «Бетис» на правах свободного агента, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение продлится до 2027 года.

Вторую половину минувшего сезона экс-игрок «Лестера» провёл в аренде в севильском клубе. За испанский клуб он провёл 21 матч во всех турнирах, где отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами.

29-летний футболист начал свою карьеру в академии «Тенерифе», где в сезоне 2012/2013 совершил дебют за основную команду. В 2014 году он перешёл в «Ньюкасл», где провёл пять сезонов. В 2019 году Перес оказался в «Лестере».

«Лестер» занял 18-е место в таблице по итогам национального чемпионата и вылетел в Чемпионшип.

«Бетис» сыграет в Лиге Европы благодаря шестому месту в Ла Лиге.