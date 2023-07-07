Григорян: всё-таки хочется, чтобы футболисты у тебя были хотя бы трезвые

Главный тренер «Кубани» Александр Григорян высказался об образе жизни современных футболистов.
«Я часто сталкиваюсь с футболистами, чьи интересы сводятся вот к этому высказыванию: «Где б ни был бы я — на Брянщине или Смоленщине, — везде меня тянуло к женщине». Знаете, в современных реалиях это нормально, я объясню почему: возможно, с моральной точки зрения это не совсем правильно, но они перестали бухать, то есть выпивать, они перестали курить, они перестали играть при этом, возможно, в какой-то степени. Согласитесь, всё-таки хочется, чтобы футболисты у тебя были хотя бы трезвые», — приводит слова Григоряна телеграм-канал Первой лиги.
Напомним, 56-летний специалист возглавил «Кубань» в концовке прошлого сезона. Под его руководством краснодарская команда набрала четыре очка в трёх матчах и сохранила прописку в Первой лиге. Не так давно стало известно, что «Кубань» предложила Григоряну новый контракт.
- 7 июля 2023
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