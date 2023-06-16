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Источник: Александр Григорян продлил контракт с «Кубанью»

Источник: Александр Григорян продлил контракт с «Кубанью»
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Главный тренер «Кубани» Александр Григорян подписал новое соглашение с клубом. Срок нового контракта рассчитан до конца сезона-2023/2024. Об этом сообщил Metaratings.

56-летний специалист возглавил «Кубань» за три тура до окончания сезона в Первой лиге, когда она находилась в зоне вылета. Под руководством Григоряна команда набрала четыре очка и сохранила прописку в лиге. В последнем туре «Кубань» на выезде обыграла «Уфу» со счётом 2:1.

«Кубань» заняла 14-е место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 37 очков после 34 матчей. Во Вторую лигу вылетели московский «Велес», «Уфа», «Краснодар-2» и ульяновская «Волга».

Предыдущим клубом Александра Григоряна был женский ЦСКА, который он покинул в октябре 2022 года.

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