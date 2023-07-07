Гризманн сменил игровой номер в «Атлетико»

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн сменил игровой номер в преддверии нового сезона. Об этом сообщает пресс-служба мадридского клуба.

В новом сезоне Гризманн будет выступать под 7-м номером Фото: ФК «Атлетико» Мадрид

Французский форвард почти всю карьеру играл под седьмым номером, однако в двух сезонах после возвращения в «Атлетико» из «Барселоны» Антуан выступал под номером 8.

Отметим, что седьмой номер принадлежал португальскому нападающему Жоау Феликсу. На данный момент неизвестно, под каким номером он будет выступать в новом сезоне. Будущее Феликса в мадридском клубе находится под вопросом.

Гризманн забивает в ворота «Эспаньола» в матче 36-го тура Ла Лиги:

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В сезоне-2022/2023 на счету Гризманна 48 матчей за «Атлетико» во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и 18 результативными передачами. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.

Ранее сообщалось о желании Феликса перейти в «ПСЖ».