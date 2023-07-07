Бородюк: сериал с переходом Марио Фернандеса в «Зенит» меня абсолютно не интересует

Российский тренер Александр Бородюк высказался о возможном переходе экс-защитника ЦСКА Марио Фернандеса в «Зенит».

«Меня этот сериал абсолютно не интересует. У Марио своя жизнь и футбольная карьера. Мне всё равно, где Фернандес будет играть», — сказал Бородюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Вчера, 6 июля, появились первые новости о возможном переходе 32-летнего экс-защитника ПФК ЦСКА Марио Фернандеса в «Зенит». Последние полгода он выступал в Бразилии за «Интернасьонал».

Напомним, с ЦСКА защитник по три раза становился победителем РПЛ и Суперкубка России. Также он побеждал в Кубке России. Кроме этого, на его счету 33 матча за сборную России и участие в чемпионате мира — 2018.