Бородюк: сериал с переходом Марио Фернандеса в «Зенит» меня абсолютно не интересует
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Российский тренер Александр Бородюк высказался о возможном переходе экс-защитника ЦСКА Марио Фернандеса в «Зенит».
«Меня этот сериал абсолютно не интересует. У Марио своя жизнь и футбольная карьера. Мне всё равно, где Фернандес будет играть», — сказал Бородюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Вчера, 6 июля, появились первые новости о возможном переходе 32-летнего экс-защитника ПФК ЦСКА Марио Фернандеса в «Зенит». Последние полгода он выступал в Бразилии за «Интернасьонал».
Напомним, с ЦСКА защитник по три раза становился победителем РПЛ и Суперкубка России. Также он побеждал в Кубке России. Кроме этого, на его счету 33 матча за сборную России и участие в чемпионате мира — 2018.
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