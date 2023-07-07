Митрофанов: можно перейти в Азию с согласия УЕФА, но они заинтересованы, чтобы РФС остался

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о возможном переходе России в Азиатскую футбольную конфедерацию.

«Судьбоносные вещи о том, что мы не соблюли дедлайн для перехода в Азию? У нас нет этого «деда», о котором вы говорите. Мы должны были подать заявление о выходе из состава УЕФА до 31 декабря 2022 года. Не подав документы до 31 декабря 2022 года, мы с 1 июля 2023 года выйти не можем.

Сейчас есть вариант, когда при согласии УЕФА это произойдёт. Но они заинтересованы в том, чтобы РФС был в составе УЕФА. Это согласие может произойти только тогда, когда УЕФА внутренне поймёт, что возвращение и восстановление прав РФС невозможно», — передаёт слова Митрофанова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.