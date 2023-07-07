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Агент Медины отреагировал на слухи о переходе игрока из ЦСКА в «Спартак»

Агент Медины отреагировал на слухи о переходе игрока из ЦСКА в «Спартак»
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Футбольный агент Ренато Биттар, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Хесуса Медины, отреагировал на новости о переходе своего клиента в «Спартак». Ранее об этом сообщил ряд СМИ и инсайдеров. По данным «Чемпионата», Медина сам попросил боссов ЦСКА отпустить его в «Спартак».

«Подтверждаю ли я переход Медины в «Спартак»? Нет, ничего такого нет», — приводит слова Ренато Биттара «РБ Спорт».

Парагвайский полузащитник присоединился к ЦСКА зимой прошлого года. Контракт Хесуса Медины с армейцами рассчитан до лета 2025 года. В сезоне-2022/2023 26‑летний парагваец провёл 33 матча во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал восемь результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Медины в € 6 млн.

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Источник: Медина переходит из ЦСКА в «Спартак» за € 7 млн
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