«Фулхэм» сделал новое предложение по контракту Виллиану

Лондонский «Фулхэм» предложил 34-летнему бразильскому вингеру Виллиану новый контракт с улучшенными условиями, сообщает журналист Низар Кинселла в своём «твиттере». Напомним, ранее футболист отказался продлевать контракт с «дачниками». Нападающий вёл переговоры с несколькими клубами Премьер-лиги.
По информации источника, лондонский клуб предложил около € 117 000 в неделю, поскольку команда также ищет усиление в линию обороны и не хотела бы тратить лишние средства на атакующих игроков. 34-летний вингер в данный момент оценивает последнее предложение от «дачников».
В 30 матчах за «Фулхэм» во всех турнирах Виллиан забил пять голов и сделал ещё шесть результативных передач, став незаменимым звеном атаки «дачников». Бывший игрок «Шахтёра», «Челси» и «Арсенала» был признан лучшим футболистом «Фулхэма» в сезоне.
- 7 июля 2023
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