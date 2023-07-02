Виллиан решил не продлевать контракт с «Фулхэмом»

34-летний бразильский вингер Виллиан результативно отыграл в прошлом сезоне английской Премьер-лиги за «Фулхэм» после неожиданного возвращения из «Коринтианса». Всё шло к тому, что продление контракта, заключённого на год, станет формальностью, но футболист внезапно ответил отказом, сообщает Evening Standard.

В 30 матчах за «Фулхэм» во всех турнирах Виллиан забил пять голов и сделал ещё шесть результативных передач, став незаменимым звеном атаки «дачников». Бывший игрок «Шахтёра», «Челси» и «Арсенала» был признан лучшим футболистом «Фулхэма» в сезоне.

Ранее сообщалось, что бразилец отказался от предложения из Саудовской Аравии, чтобы остаться в старейшей команде Лондона, но планы Виллиана изменились, когда он увидел будущую зарплату по новому контракту.

Став свободным агентом, нападающий начал переговоры с несколькими клубами Премьер-лиги.