Виллиан решил не продлевать контракт с «Фулхэмом»

34-летний бразильский вингер Виллиан результативно отыграл в прошлом сезоне английской Премьер-лиги за «Фулхэм» после неожиданного возвращения из «Коринтианса». Всё шло к тому, что продление контракта, заключённого на год, станет формальностью, но футболист внезапно ответил отказом, сообщает Evening Standard.
В 30 матчах за «Фулхэм» во всех турнирах Виллиан забил пять голов и сделал ещё шесть результативных передач, став незаменимым звеном атаки «дачников». Бывший игрок «Шахтёра», «Челси» и «Арсенала» был признан лучшим футболистом «Фулхэма» в сезоне.
Ранее сообщалось, что бразилец отказался от предложения из Саудовской Аравии, чтобы остаться в старейшей команде Лондона, но планы Виллиана изменились, когда он увидел будущую зарплату по новому контракту.
Став свободным агентом, нападающий начал переговоры с несколькими клубами Премьер-лиги.
- 2 июля 2023
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