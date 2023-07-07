Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гринвуд достиг соглашения с «Аталантой», итальянский клуб возьмёт игрока в аренду

Гринвуд достиг соглашения с «Аталантой», итальянский клуб возьмёт игрока в аренду
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд следующий сезон проведёт в «Аталанте» на правах аренды, сообщает Atalanta BC News.

По информации издания, Гринвуд прилетит в Бергамо во вторник, 11 июля, чтобы подписать необходимые бумаги. Сообщается, что форвард отказал другому клубу итальянской Серии А, «Ювентусу».

Ранее стало известно, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг не захотел продавать Гринвуда, предпочтя отправить его в аренду. В начале июня манкунианцы приняли решение отправить игрока на один сезон в другой европейский клуб из Италии, Испании или Турции. В конечном итоге вариант с «Аталантой» устроил и Гринвуда, и его клуб.

В феврале с Гринвуда были сняты официальные обвинения в попытке изнасилования и нападении, но 21-летний футболист пока ещё не вернулся в строй. В минувшем сезоне Гринвуд не выступал за клуб, а в розыгрыше АПЛ сезона-2021/2022 отыграл 18 матчей, забил пять голов и отдал один ассист.

Материалы по теме
С форварда «МЮ» сняли обвинения в насилии ещё зимой. Но ему не дают вернуться в футбол
С форварда «МЮ» сняли обвинения в насилии ещё зимой. Но ему не дают вернуться в футбол
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023