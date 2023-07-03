С форварда «МЮ» сняли обвинения в насилии ещё зимой. Но ему не дают вернуться в футбол

Год назад Мэйсон Гринвуд считался звездой АПЛ. Он резко ворвался в большой футбол и даже установил несколько рекордов «МЮ». В том числе став самым молодым игроком команды, сыгравшим в Лиге чемпионов (17 лет и 156 дней), а ещё рекордсменом по мячам забитым в чемпионате Англии за «МЮ» до 20 лет (20 голов).

Гринвуд выделялся тем, что отлично бил с обеих ног. Партнёры по команде признавались, что на его первой тренировке во взрослой команде никто не мог понять – он правша или левша. Люк Шоу даже говорил: «Нет ни одной причины, по которой он не сможет стать важным игроком для «МЮ» в будущем. Не сомневаюсь, что Мэйсон может стать легендой «Юнайтед».

Мэйсон Гринвуд и Криштиану Роналду Фото: Gareth Copley/Getty Images

Однако вместе с классной игрой у воспитанника клуба проявлялись и проблемы с дисциплиной. И речь не о том, что он слишком часто бил по воротам (Роналду из-за этого разводил руками). Сообщалось, что Гринвуд опаздывал на тренировки, хотя Сульшер это опровергал. The Athletic утверждал, что сотрудники клуба даже не всегда могли установить, где находится игрок. Были и другие истории. Футболисту пришлось извиняться из-за употребления веселящего газа. А затем он нарушил правила карантина, приведя девушку к себе в номер в отеле.

Гринвуд заверял, что одумался, но в январе 2022 года случился намного более мощный скандал. Экс-девушка футболиста Гарриет Робсон выложила фотографии с синяками и разбитой губой, заявив: «Для всех, кто хочет знать, что Мэйсон Гринвуд на самом деле делает со мной». Кроме того, она опубликовала аудио, на котором мужской голос грубо принуждал её к сексу. В тот же день «МЮ» объявил об отстранении футболиста и его арестовала полиция, но спустя несколько дней отпустила под залог. Отец девушки сказал, что её телефон взломали и она не хотела огласки.

Мэйсон Гринвуд Фото: Cameron Smith/Getty Images

Расследование длилось год. За это время футболист несколько раз нарушал условия освобождения под залог. Журналисты сфотографировали его с Робсон. А ещё с банковского счёта Гринвуда была оплачена покупка в интернет-магазине, которую доставили по адресу пострадавшей. Тем не менее в феврале 2023 года с футболиста сняли все обвинения.

Главный детектив по делу Микаэла Керр заявила: «В данном случае сочетание отзыва ключевых свидетелей и появления новых материалов означало, что реалистичной перспективы осуждения больше не было. В этих обстоятельствах мы обязаны прекратить дело. Несмотря на интерес СМИ и общественности, мы решили не комментировать подробнее».

В комментариях было много догадок, почему футболиста всё-таки оправдали, но имеет смысл просто зафиксировать факт: в данный момент Робсон беременна от Гринвуда. Теперь же главный вопрос в том, как нападающему перезапускать свою карьеру спустя полтора года.

Шарф с портретом Мэйсона Гринвуда Фото: James Gill — Danehouse/Getty Images

Сразу после снятия обвинений в клубе разделились мнения по поводу Гринвуда – должен ли он снова выступать за команду (информация The Guardian). Футболистки «МЮ» выступили против возвращения нападающего (информация The Athletic). В свою очередь, главный тренер Эрик тен Хаг долгое время просто отказывался от комментариев (даже после снятия обвинений). И лишь недавно выдал достаточно расплывчатое пояснение: «вернётся ли он – это не моё решение».

Между тем футболист продолжает оставаться на контракте с клубом. Всё это время Гринвуд получал зарплату, и соглашение рассчитано ещё на два года. Сейчас наступило первое трансферное окно, когда футболиста можно продать, но «МЮ» не торопится. Клуб объявлял, что проводит собственное расследование, однако спустя полтора года никаких результатов не обнародовано.

В мае стали появляться фотографии с тренировок Гринвуда – впервые с момента ареста. При этом нападающий занимался отдельно от команды и не в форме «МЮ». Сообщалось, будто Гринвуд сказал друзьям, что больше никогда не сыграет за «Юнайтед», но это информация The Sun, которому тяжело доверять. Также были новости об интересе к игроку со стороны испанских, итальянских и турецких команд. «Решение по нему ещё не принято», – информирует Фабрицио Романо. Издание Manchester Evening News утверждает, что тен Хаг не хочет продавать Гринвуда и клуб склоняется к аренде нападающего.