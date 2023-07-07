Екатеринбургский «Урал» представил новый комплект формы на сезон-2023/2024.
Домашний комплект состоит из традиционных цветов: оранжевая майка и чёрные шорты.
Домашняя форма «Урала»
Фото: ФК «Урал»
Домашняя форма «Урала»
Фото: ФК «Урал»
Домашняя форма «Урала»
Фото: ФК «Урал»
В гостевом комплекте майка имеет белый цвет, шорты также чёрные.
Гостевая форма «Урала»
Фото: ФК «Урал»
Гостевая форма «Урала»
Фото: ФК «Урал»
Гостевая форма «Урала»
Фото: ФК «Урал»
Екатеринбургский «Урал» прошлый сезон закончил на 11-м месте в Российской Премьер-Лиге. Команда за 30 туров набрала 36 очков. Команду тренирует белорусский специалист Виктор Гончаренко. Новый сезон начнётся для «Урала» домашним матчем с ЦСКА 23 июля.
Напомним, «Урал» попал в группу В Пути РПЛ Кубка России, где команде предстоит встретиться с «Ростовом», московским «Локомотивом» и казанским «Рубином». Первый матч в этом турнире команда из Екатеринбурга проведёт 25 июля в Москве, где пройдёт игра с «Локомотивом».
- 7 июля 2023
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