Широков: есть пять-шесть команд, которые будут бороться за то, чтобы не вылететь из РПЛ

Генеральный директор раменского «Сатурна» Роман Широков рассказал, кто вылетит из РПЛ в сезоне-2023/2024.
«Таких вариантов, как в прошлом году в виде «Торпедо» и «Химок», скорее всего, не будет. Но пока… Кто может вылететь? «Балтика»? Условия у «Балтики» отличные, новая арена, построили к чемпионату мира. Команда тоже в прошлом году хорошо выступала. Им надо просто чуть усилиться. С таким же составом, какой был в Первой лиге, тяжело выступать в РПЛ.
«Крылья Советов» — они барахтались весь год. И сейчас тоже не особо впечатляют на трансферном рынке. Им тоже будет тяжело. На вылет будут стоять те же, кто и всегда в последние годы. «Урал», «Крылья», «Пари НН», «Факел». Есть пять-шесть команд, которые будут бороться за то, чтобы не вылететь», — приводит слова Широкова «Матч ТВ».
- 7 июля 2023
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