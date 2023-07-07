Широков — о возможном переходе Фернандеса в «Зенит»: деньги лишними не бывают никогда

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков прокомментировал возможный переход защитника Марио Фернандеса в «Зенит».

«В целом это нормальная ситуация. Но когда Марио уезжал, то говорил, что не вернётся никуда, кроме ЦСКА. То есть он провёл десять лет в нашей лиге, был связан только с армейцами. Потом что-то произошло, я не знаю — он уехал на год. Может быть, просто человек устал. Но он обещал вернуться только в ЦСКА. Поэтому армейские болельщики с трудом воспринимают переход Фернандеса в «Зенит».

Фактор денег важен, да. Честно говоря, не знаю, сколько Фернандесу заплатили бы в ЦСКА. Но мне кажется, Марио за свою карьеру уже заработал. Хотя, конечно, деньги лишними не бывают никогда», — приводит слова Широкова «Матч ТВ».