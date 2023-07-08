«Ньюкасл» близок к трансферу футболиста «Лестера» Харви Барнса

25-летний полузащитник «Лестер Сити» Харви Барнс может перейти в «Ньюкасл Юнайтед» уже в ближайшее время, сообщает Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, стороны активно ведут переговоры по переходу английского игрока. Клубам всё ещё нужно обговорить несколько деталей перехода, но переговоры быстро прогрессируют. Предположительная сумма трансфера составит около € 35 млн. Харви заинтересован в переходе в стан «сорок», главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау также был бы рад видеть футболиста «лис» у себя в составе.
В сезоне-2022/2023 на счету Барнса 38 матчей за «Лестер» во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с «лисами» действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн.
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