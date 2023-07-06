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«Ньюкасл» готов подписать 36-летнего Бонуччи, ни разу не игравшего за пределами Италии

«Ньюкасл» готов подписать 36-летнего Бонуччи, ни разу не игравшего за пределами Италии
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Представители 36-летнего защитника «Ювентуса» Леонардо Бонуччи встретились с руководством «Наполи», которое размышляет над подписанием контракта со звёздным итальянским футболистом. Об этом сообщает Calciomercato.com.

Туринский клуб готов рассмотреть вариант с продажей Бонуччи, получающего € 6,5 млн в год по контракту до 2024 года. 36-летний итальянец является живой легендой туринского клуба. В «Ювентусе» Бонуччи, начиная с сезона-2010/2011, сыграл за «старую синьору» уже 502 матча во всех турнирах. Именно за этот клуб Леонардо выиграл все главные титулы в родной стране, футболист является восьмикратным чемпионом Италии и трёхкратным обладателем национального кубка.

В прошедшем сезоне из-за травм и повреждений Бонуччи не был доступен весь сезон. Он сыграл в 26 матчах. Также игрок заявлял, что через год завершит свою профессиональную карьеру.

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